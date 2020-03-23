Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438, передает ТАСС.
Таким образом, за сутки выявили 71 зараженного COVID-19.
Общее число выздоровевших от коронавируса в России выросло до 17 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.