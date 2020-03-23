В Екатеринбурге завели уголовные дела из-за поджогов в домах под расселение

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовные дела по факту поджогов жилых домов, подлежащих расселению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на на пресс-службу городского МВД.

Ранее председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин обратился в полицию и прокуратуру области с просьбой взять под контроль ситуацию с ночными пожарами в деревянных жилых домах в Орджоникидзевском районе, на месте которых планируется возвести новостройки. По словам Володина, есть вероятность, что дома поджигали.

В результате были возбуждены дела по фактам возгораний жилых домов в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш в марте 2020 года.