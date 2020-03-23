Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

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Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.

По ее словам, все зараженные госпитализированы.

21 марта первый случай заболевания в регионе обнаружили у мужчины из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию.

Гехт уточнила, что есть еще три случая, пока не подтвержденные новосибирским ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», но с полученным положительным результатом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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