Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
По ее словам, все зараженные госпитализированы.
21 марта первый случай заболевания в регионе обнаружили у мужчины из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию.
Гехт уточнила, что есть еще три случая, пока не подтвержденные новосибирским ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», но с полученным положительным результатом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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