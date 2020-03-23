Почти 90% зараженных COVID-19 излечились в КНР
Китайские власти рассказали о снижении числа болеющих новым типом коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные госкомитета по вопросам здравоохранения страны.
По новым данным, в больницах Китая остается чуть больше пяти тысяч пациентов.
Так всего за время пандемии в КНР были зафиксированы 81 093 случая заболевания коронавирусом, при этом смогли излечиться от болезни 72 703 человека. Это является 89,65% от всего количества инфицированных.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.