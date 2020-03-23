Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Черногории

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/13007479/Depositphotos_351959920_l-2015-pic905-895x505-70068.jpg">

Власти Черногории рассказали о первой смерти в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на институт общественного здоровья в Подгорице.

В институте уточнили, что у скончавшегося пациента было установлено хроническое заболевание легких.

В результате заболевания скончался 65-летний мужчина из города Герцег-Нови, которого госпитализировали в воскресенье, 22 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян вывезут еще из шести стран в связи с коронавирусом

— Черногория разрешила вылет для части туристов из России