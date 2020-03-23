Первая смерть от COVID-19 зафиксирована в Черногории
Власти Черногории рассказали о первой смерти в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на институт общественного здоровья в Подгорице.
В институте уточнили, что у скончавшегося пациента было установлено хроническое заболевание легких.
В результате заболевания скончался 65-летний мужчина из города Герцег-Нови, которого госпитализировали в воскресенье, 22 марта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россиян вывезут еще из шести стран в связи с коронавирусом