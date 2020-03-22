В Дмитрове ликвидировали пожар, который тушили полтора дня

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Пожар на складе в Московской области полностью ликвидирован, его тушили полтора дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в субботу, 21 марта, утром на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья.

Данный пожар стал крупнейшим за последние годы. Его площадь составила более 33 тыс. кв. м, обрушилось 25 тыс. кв. м кровли. Внутри склада находилось почти 50 т нефтепродуктов, тушение осложнялось высокой температурой. Первый замглавы МЧС Александр Чуприян рассказал, что температура была настолько высокой, что закипала вода, которой пожарные тушили огонь.

По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог. К медикам за помощью обратились четверо пожарных. Пострадавших среди населения нет.

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