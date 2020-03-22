Минздрав Украины по ошибке сообщил о выздоровлении восьми зараженных коронавирусом
Центр общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook опроверг ранее опубликованную информацию о выздоровлении восьми человек, заразившихся коронавирусом.
«У восьми человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Ранее центр информировал о восьми выздоровевших.
В стране коронавирусом заразились 47 человек. Трое скончались.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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