Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании

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За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 1326 умерших. Таким образом, число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 394.

По последней информации, в Испании зафиксировано 28 572 случая заражения вирусом, 2575 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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