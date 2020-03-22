Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании
За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось о 1326 умерших. Таким образом, число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 394.
По последней информации, в Испании зафиксировано 28 572 случая заражения вирусом, 2575 человек выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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