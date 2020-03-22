Синоптики предупредили москвичей о холодном начале апреля

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что начало апреля в Москве, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с «разрушением» мощного антициклона, который на данный момент наблюдается в столице. Наиболее интенсивное влияние антициклона будет 26 по 30 марта, после чего начнется его распад.

«Поэтому оценки сейчас таковы, что температура в начале апреля может быть ниже, чем в конце марта», — добавил Вильфанд.

Синоптик отметил, что на Европейской территории России в апреле температура ожидается в пределах нормы и немного выше.

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