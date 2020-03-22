Украина остановила работу пропускных пунктов в Донбассе

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Украина приостановила пропуск через линию разграничения в Донбассе из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте украинской государственной пограничной службы.

Работа пунктов пропуска прекращается с 22 марта на неустановленный срок. Пересечь линию разграничения можно будет лишь при наличии критически важных жизненных обстоятельств, подтвержденных документально, говорится в сообщении.

Кроме того, будет разрешен пропуск представителей наблюдательных миссий международных организаций в соответствии с установленным ранее порядком.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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