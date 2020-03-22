В Башкирии ликвидировали планировавшего теракт боевика

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В Башкортостане ликвидировали боевика, готовившего теракт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Так, 21 марта около 17.00 мск на автодороге в пригороде Уфы правоохранители попытались остановить легковой автомобиль, в котором находился бандит.

На требование сложить орудие и сдаться властям, он открыл огонь. В результате перестрелки злоумышленник был нейтрализован.

На месте произошедшего был обнаружен пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

«По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт»,- подчеркнули в НАК», — добавили в НАК.

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