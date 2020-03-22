Итальянские ученые назвали болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

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Коронавирус нового типа наиболее опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщается в отчете Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия.

Риск летального исхода после заражения коронавирусом при наличии сердечно-сосудистого заболевания увеличивается на 10,5%, говорится в отчете. Отмечается, что риск смерти повышают также диабет (на 7,3%), хронические заболевания дыхательных путей (на 6,5%), гипертония (на 6%) и онкологические заболевания (на 5,6%).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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