Почти 100 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Южной Корее

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 98, всего в стране отмечено 8897 случаев заражения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за последние сутки от инфекции в стране скончались два человека. Таким образом, общее число смертельных случаев в Южной Корее увеличилось до 104.

По данным ведомства, за день были выписаны 287 излечившихся пациентов.