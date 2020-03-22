Назван средний инкубационный период коронавируса

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Анализ данных возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 — SARS-CoV-2 позволил выявить, что средний инкубационный период заболевания составляет 5,1 дня. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

Как заявили в ведомстве, полученные данные указывают на то, что 14-дневный карантин — разумная мера предосторожности.

Отмечается, что симптомы SARS-CoV-2 у 97,5% людей проявляются в течение 11,5 дней после инфицирования.

«На каждые десять тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», — сообщили в Роспотребнадзоре.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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