На Кипре скончался первый пациент с коронавирусом
На Кипре умер первый пациент, который подхватил коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав страны.
Отмечается, что в сообщении ведомства не указано, что зараженный умер именно от коронавирусной инфекции.
Как стало известно, пациент находился в повышенной группе риска, поскольку у него был цирроз печени, а также имелась почечная и сердечная недостаточность.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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