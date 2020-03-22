Пожар случился на пилораме в Подмосковье

На территории пилорамы в поселке Таширово, Наро-Фоминского городского округа в Подмосковье произошел пожар, который к настоящему моменту уже ликвидирован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Согласно поступившей информации, когда приехали пожарные уже горела кровля здания.

Отмечается, что работники предприятие покинули территорию завода еще до их прибытия пожарных. Данных о пострадавшишх не было.

«02.25 - ликвидация открытого горения», — указано в сообщении.

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