Перестрелка произошла в ходе спецоперации ФСБ в Уфе

В субботу, 21 марта, в ходе специальной операции сотрудников ФСБ по задержанию подозреваемых в преступлении произошла перестрелка, сообщает РИА «Новости».

По данным издания, огонь был открыт по транспортному средству подозреваемых в преступлении. Оружие применили силовики. Предполагается, что в салоне автомобиля предполагаемых преступников была спрятана взрывчатка.

В ходе операции сотрудники ФСБ задержали несколько человек. Также, по некоторым данным, есть погибшие.

На данный момент на месте работает саперная группа.

В ФСБ пока не прокомментировали эту информацию.

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