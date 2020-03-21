Перестрелка произошла в ходе спецоперации ФСБ в Уфе
В субботу, 21 марта, в ходе специальной операции сотрудников ФСБ по задержанию подозреваемых в преступлении произошла перестрелка, сообщает РИА «Новости».
По данным издания, огонь был открыт по транспортному средству подозреваемых в преступлении. Оружие применили силовики. Предполагается, что в салоне автомобиля предполагаемых преступников была спрятана взрывчатка.
В ходе операции сотрудники ФСБ задержали несколько человек. Также, по некоторым данным, есть погибшие.
На данный момент на месте работает саперная группа.
В ФСБ пока не прокомментировали эту информацию.
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