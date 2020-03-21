В аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

По сведениям на 00.20 мск, во Внуково задержан один рейс и отменено — 10.

В свою очередь, в Домодедово задержано три рейса и отменено — 14.

В Шереметьево задержано два рейса.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.

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