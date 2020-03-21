Кошка-«летучая мышь» покорила Instagram

Напоминающая летучую мышь темно-серый сфинкс Люси, которая из-за редкого заболевания имеет необычный череп и большие глаза, восхитила и удивила пользователей Instagram.

Кошка живет в Израиле вместе с 44-летней хозяйкой Зиллой Бергамини. Ветеринары диагностировали у животного гидроцефалию — редкое заболевание, которое вызывает избыток спинномозговой жидкости. Однако Бергамини заявила, что полюбила котенка с первого взгляда и продолжает заботиться о Люси до сих пор, пишет People.

У Люси есть собственная страница в социальной сети и почти 24 тыс. подписчиков. Многие пользователи выражают слова восхищения и признаются, что им очень нравится необычная кошка, напоминающая большую летучую мышь.

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