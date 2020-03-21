Число заболевших коронавирусом в Москве выросло до 137

За сутки в Москве диагностировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В сообщении уточняется, что среди новых заболевших есть ребенок, родители девочки ранее были госпитализированы в стационары.

Уточняется, что заболевшие коронавирусом прибыли рейсами из Женевы и Стамбула.

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