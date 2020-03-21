Вертолет упал в НАО, есть погибший
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В Ненецком автономном округе разбился вертолет Bell 206В-III, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Крушение произошло в субботу, 21 марта, около мыса Константиновский. Авиаотряд на вертолете Ми-8 в результате поисковой операции обнаружил тело пилота, а также пассажирку. Ее доставили в Нарьян-Мар.
Причины крушения вертолета и другие подробности случившегося пока неизвестны.
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