Более трех тысяч человек за сутки заразились коронавирусом в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что общее число заразившихся коронавирусом в штате превысило 10 тыс. человек, цитирует «Интерфакс».

По его данным, за сутки прирост составил около 3 тыс. Он отметил, что половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк.

«Чем больше тестов мы делаем, тем больше выявляется заболевших», — констатировал губернатор.

При этом почти 55% заболевших в штате — это люди от 18 до 49 лет.

Всего в мире заразились инфекцией свыше 288 тыс. человек, при этом вылечились — 93 617, умерли — 11 949.

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