Американцы стали чаще брать кошек и собак из приюта из-за карантина

Американские СМИ пишут, что введенный в США карантин из-за коронавируса сподвиг людей чаще брать из приютов кошек и собак.

Как передает Washington Post, граждане чувствуют себя одиноко в самоизоляции и решают завести питомца. Также многие говорят, что у них наконец-то есть время, чтобы правильно дрессировать и ухаживать за новым питомцем.

В приюте города Гейтерсберг сообщили, что число заявок выросло в 4 раза, а на благотворительном мероприятии удалось пристроить 30 животных за 3 часа.

В Сан-Франциско приют, специализирующийся на пожилых животных, сообщил, что вместо обычных 50 получил 2000 заявок на «усыновление» животных.

При этом, как передает ABC News, зоозащитники предупреждают, что число отказов от животных может возрасти из-за экономического кризиса и потери работы хозяевами питомцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американский психолог назвал карантин шансом найти время на мечты