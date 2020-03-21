В Москве закрывают все фитнес-центры, бассейны и аквапарки

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Роспотребнадзор потребовал, чтобы все московские фитнес-центры, бассейны и аквапарки перестали пускать посетителей.

Заведения вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы должны прекратить работу уже в субботу, 21 марта.

Отмечается, что запрет на посещение спортивных центров, бассейнов и аквапарков будет действовать до особого распоряжения.

Также Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Согласно последним данным, в России выявили 306 случаев заражения коронавирусом, смогли вылечиться 16 человек. За последние сутки в стране было зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 субъектах.

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