Россияне устроили поэтический вечер со стихами про коронавирус в Хабаровске
Жители Хабаровска устроили поэтический вечер, на котором прочитали стихотворения, посвященные теме коронавируса. Об этом рассказал один из участников Александр Колбин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, мероприятие провели в рамках Всемирного дня поэзии, который празднуется 21 марта. Мужчина за вечер прочитал три произведения. Одно из них, посвященное теме коронавируса, написала жительница Амурской области. Колбин начал вечер с него, преобразившись в человека в короне, в маске и в белом халате. «Чтобы это эффектно было», — добавил поэт.
Он отметил, что поэтические произведения были присланы даже из соседних регионов.
«Слушай сюда и мотай на ус, мы не будем тусить по одному, поминая Иону.
Ты идешь ко дну, мышиный вирус, я забираю твою корону!», — звучит одно из произведений Колбина.
По последним данным, в России заразились коронавирусом 253 человек, а вылечились --15.
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