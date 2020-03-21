В Минздраве рассказали о состоянии врача, нарушившей карантин после Испании

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В Минздраве Ставропольского края рассказали о состоянии главного инфекциониста региона Ирины Санниковой, которая нарушила карантин после поездки в Испанию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ирину Кучукову.

По ее словам, состояние пациентки стабильное.

Пресс-секретарь добавила, что Санниковой необходимо дополнительное жизнеобеспечение, дыхательные аппараты. Сейчас женщина уже самостоятельно дышит, идет на поправку.

Известно также, что диагноз пациентки еще не подтвержден, ведомство ожидает официальное заключение из лаборатории в Новосибирске.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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