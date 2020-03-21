В Подмосковье зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом
В Московской области зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — указано в сообщении.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции. Запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, школьники, студенты колледжей и вузов могут обучаться на дому.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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