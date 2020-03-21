В Подмосковье зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/513/12988513/Depositphotos_9655388_l-2015-pic905-895x505-91084.jpg">

В Московской области зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.

«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», — указано в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции. Запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, школьники, студенты колледжей и вузов могут обучаться на дому.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сингапуре у россиянки подтвердили наличие коронавируса

— Врач рассказал об эффективности мыла в борьбе с коронавирусом

— «Разработаны шесть вакцин»: кто спасет мир от COVID-19