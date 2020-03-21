В Сингапуре у россиянки подтвердили наличие коронавируса
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Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о том, что у гражданки России подтвердили наличие коронавируса, передает ТАСС.
Отмечается, что россиянка заразилась во время прибывания в Индии.
«Тест на коронавирус был подтвержден 20 марта», — сказали в сингапурском минздраве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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