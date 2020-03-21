Число случаев заражения коронавирусом в Испании выросло почти до 25 тыс.

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Число случаев заражения коронавирусом в Испании достигло почти 25 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Там заявили. что зарегистрировали 24 тыс. 926 случаев заражения новым коронавирусом с момента начала распространения инфекции в стране.

От коронавируса усерли уже1326 человек, 2125 — выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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