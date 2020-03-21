На Украине священник заразился коронавирусом

В Тернопольской области Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инфекцию подхватил 57-летний священнослужитель церкви в городе Залещики.

Мужчина изолирован. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести.

Контактировавшим с пациентом рекомендуется самоизоляция. Известно, что у священнослужителя большая семья.

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