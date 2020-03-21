Куба закрывает въезд для иностранцев

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Куба закрывает въезд на территорию страны для иностранцев на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил президент республики Мигель Диас-Канель. Трансляция выступления главы государства опубликована на официальной странице кубинского министерства здравоохранения в Facebook.

Ограничение на въезд в страну для лиц, не являющихся резидентами, продлится 30 дней, отметил президент. Он добавил, что Куба гарантирует возвращение в страну своих граждан и право иностранцев, находящихся в Кубе, на возвращение на родину.

Глава государства подчеркнул, что новые правила касаются в том числе пересечения воздушных и морских границ. Кроме того, экипажи торговых судов должны оставаться на борту на время пребывания на территории страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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