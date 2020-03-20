Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку баллончик

Жительница Севастополя распылила в лицо ребенку газовый баллончик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД региона.

По данному факту инициирована проверка.

Уточняется, что инцидент произошел на детской площадке.

По некоторым данным, женщина добивалась ухода мальчика с детской площадки. Между ними произошел конфликт: ребенок бросился на женщину с кулаками, когда она подняла за ошейник его пса.

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