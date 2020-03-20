В Ватикане издали декрет об индульгенциях верующим во время пандемии коронавируса

Один из трех трибуналов Ватикана — апостольская пенитенциария — издала особый декрет о предоставлении специальных индульгенций заразившимся коронавирусом и медработникам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ватиканская пресс-служба.

«Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», — сказано в декрете.

В документе также упоминается о том, что Папа Римский Франциск призывает молиться за всех людей, заразившихся COVID-19.

В бюллетене говорится, что получить индульгенцию также могут получит католики, участвовавшие в таинствах покаяния и евхаристии, которые усердно молятся за прекращение и облегчение участи заболевших и их спасение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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