Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса

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Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты, среди которых есть Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие общественные деятели, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса. Соответствующая петиция опубликована на сайте chаnge.org.

По мнению подписантов, предпринятых правительством шагов недостаточно. Они считают, что нужно немедленно осуществить комплекс срочных экстренных мер, которые поддержат людей во время карантина и обеспечат масштабное тестирование на коронавирус.

Авторы петиции требуют, чтобы потенциально зараженным гражданам была предоставлена возможность быстро и бесплатно пройти тест. Кроме того, они указали в петиции, что клиникам и медцентрам необходимо позволить использовать качественные иностранные тесты без прохождения сертификации. Еще одним из их требований является создание условий, которые дадут возможность частным медицинским организациям оказывать помощь в борьбе с эпидемией.

Также авторы петиции призывают власти вводить умеренный карантин, разумные ограничительные меры, и оказывать поддержку гражданам, малому бизнесу и некоммерческим организациям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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