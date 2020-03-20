Названы самые счастливые страны мира
Финляндия в третий раз подряд заняла первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report, который каждый год составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития.
В первой десятке также оказались Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. При этом США заняли лишь 18-е место, а Великобритании досталась 13-я строчка.
В свою очередь, Россия в новом рейтинге стала 73-й. Однако годом ранее она была на 68-м месте.
ООН считает, что самыми несчастливыми странами являются Южный Судан, Зимбабве, Руанда, Центральноафриканская Республика, Танзания, Ботсвана, Йемен, Малави и Индия. Рейтинг замкнул Афганистан.
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