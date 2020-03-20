В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 15 тысяч человек, передает N-TV.

По последним данным, жертвами коронавируса в ФРГ стали 44 человека.

Большинство случаев зафиксированы в Северном Рейне — Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Баварии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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