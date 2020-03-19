Москвичи и петербуржцы пожаловались на предлагающих дезинфицировать квартиры мошенников

Жители Москвы и Петербурга пожаловались на мошенников в костюмах химзащиты, предлагающих продезинфицировать квартиру от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

По данным издания, неизвестные стучат в квартиры, где проживают пенсионеры, называют себя медиками и работниками Роспотребнадзора.

«Они говорят, что «в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир», — рассказала одна из москвичек.

В свою очередь, в Петербурге мошенники проворачивают аналогичные схемы.

«Будьте бдительны. Никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом», — предупредили граждан городские власти.

Там отметили, что неизвестным, которые представляются врачами, дезинфекторами или сотрудниками специальных служб, не нужно открывать дверь, а следует сразу звонить в службу 112».

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