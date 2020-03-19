Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

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Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в воздушном пространстве РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Соответствующие сообщения были получены на электронную почту аэропорта Домодедово.

По данным источника, речь идет о рейсах Санкт-Петербург — Москва, Москва — Уфа и Новосибирск — Москва. Первый рейс в настоящее время благополучно приземлился.

Накануне от неизвестных поступили сообщения о «минировании» четырех самолетов.

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— Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов