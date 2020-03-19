Протоиерей счел маловероятным заражение коронавирусом участников крестного хода

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Настоятель столичного храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Валентин Тимаков уверен, что участникам крестного хода с молебным пением об избавлении от коронавируса не грозит заражение.

«Во-первых, идет столкновение заразы с благодатью Божьей. Во-вторых, крестный ход проводится на улице, что снижает риск заражения. Если будут какие-то перегибы по числу человек, то священники, которые сейчас очень организованы, пресекут это», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Схожее мнение высказал и настоятель храма Воскресения Словущего в Даниловской слободе протоиерей Игорь Якимчук.

«Существует церковная традиция – проводить крестные ходы в периоды эпидемий. Не вижу связи между риском заболеть и крестными ходами, в которых участвует не так много человек. Ведь два месяца с начала эпидемии в Москве ежедневно проводились массовые мероприятия с участием десятков тысяч человек, а первые заболевшие в столице появились только на днях», — пояснил священнослужитель.

Накануне насельники Высоко-Петровского монастыря начали ежедневно проводить крестные ходы для избавления от коронавируса. Первый крестный ход был проведен в среду, 18 марта, после вечернего богослужения.

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