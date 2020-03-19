В Госдуму внесут проект об уголовной ответственности за побег из-под карантина
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Группа депутатов от «Единой России» планирует внести в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из карантина по коронавирусу, передает РИА «Новости».
Как сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, в УК существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, но в ситуации с коронавирусом факт «повлекшего за собой» установить очень сложно.
Он уточнил, что речи о лишении свободы не идет, но предполагается установить достаточно большие штрафы.
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