В Москве умерла пациентка с коронавирусом и патологиями

В инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Отмечается, что 79-летняя женщина имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, хроническую легочную гипертензию, мочекаменную болезнь, цереброваскулярную болезнь.

Уточняется, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих патологий.

Все, кто контактировал с умершей, находятся на медицинском контроле.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оперштаб опроверг введение комендантского часа в Москве из-за коронавируса

— Московских пенсионеров попросили сидеть дома

— В Москве за сутки обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом