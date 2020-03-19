В Москве умерла пациентка с коронавирусом и патологиями

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В инфекционной больнице в Москве умерла пациентка с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Отмечается, что 79-летняя женщина имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, хроническую легочную гипертензию, мочекаменную болезнь, цереброваскулярную болезнь.

Уточняется, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих патологий.

Все, кто контактировал с умершей, находятся на медицинском контроле.

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