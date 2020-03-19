Оперштаб опроверг введение комендантского часа в Москве из-за коронавируса
В Москве не планируется введение комендантского часа из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной. Просим доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях появилась информация, что власти Москвы намерены закрыть город на карантин и ввести комендантский час из-за коронавируса.
В России заразились уже 147 человек, большинство из них находятся в Москве.
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