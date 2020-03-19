Россиян могут попросить не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ

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Власти России разрабатывают новые ограничительные меры, позволяющие остановить распространение коронавируса в стране. На первый взгляд они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА «Новости» источник в правительстве.

По его словам, в настоящее время рассматривается идея о сокращении ряда массовых, культурных и спортивных мероприятий. Также, возможно, изменится режим работы, будет осуществлен переход на удаленный режим работы, начнется дезинфекция помещений предприятий и ведомств. Кроме того, предлагается рекомендовать всем жителям не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и срочно вызывать врача.

«Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — добавил источник.

Он полагает, что такие меры могут показаться избыточным. Однако такие предложения были сформированы специалистами, которые считают эти шаги очень эффективными.

Отмечается, что пока окончательное решение еще не принято.

По последним данным, в России уже зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19. При этом смогли излечиться только пятеро.

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