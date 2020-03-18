Стрельба произошла на стройплощадке в Новой Москве

В Москве на территории стройплощадки больницы произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в поселении Вороновское.

В результате конфликта между руководителем строительной фирмы и рабочим последний получил ранение в шею.

По информации издания «Лайф», причиной ссоры стало то, что подчиненный находился на объекте в нетрезвом состоянии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Водитель выстрелил в мужчину после дорожного конфликта в Москве — Неизвестные обстреляли автосалон в Москве