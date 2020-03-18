Стрельба произошла на стройплощадке в Новой Москве
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В Москве на территории стройплощадки больницы произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошел в поселении Вороновское.
В результате конфликта между руководителем строительной фирмы и рабочим последний получил ранение в шею.
По информации издания «Лайф», причиной ссоры стало то, что подчиненный находился на объекте в нетрезвом состоянии.
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