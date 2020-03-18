В ВОЗ оценили готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса
Система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
По ее словам, в стране «хорошо рассчитали все койки, все необходимое».
«Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония и они нуждаются в кислороде — то все готово», — заверила Вуйнович.
В стране также соблюдаются все рекомендации ВОЗ, которые позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции: наблюдения за людьми, которые были в контакте с носителями вируса, массовое тестирование, изоляция с хорошими условиями и карантин, добавила Вуйнович.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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