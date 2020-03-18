На въездах в Сочи туристов начнут проверять на коронавирус

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На въездах в Сочи туристов будут проверять на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Также, по данным администрации, усиливается диагностическая база курорта. Медучреждения переходят на карантинный режим работы, в больницах вводятся дополнительные противоэпидемиологические меры и ограничивается посещение больных.

На будущих выходных ожидается большой приток отдыхающих со всей страны на весенние каникулы.

С 15 марта в Сочи введен режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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