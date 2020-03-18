В Иране 103-летняя женщина излечилась от коронавируса
В Иране 103-летняя женщина полностью вылечилась от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.
По данным СМИ, ее госпитализировали в городе Семнан около недели назад. Выписали пациентку 17 марта.
Уточняется, что она стала вторым в стране долгожителем, которому удалось излечиться от коронавируса. До нее выздоровел 91-летний мужчина из Кермана.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Иране из-за коронавируса умер член экспертного совета аятолла Хашим Батайи
— В Иране за сутки зафиксировано 1053 случая заражения коронавирусом
— Количество заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 200 тысяч