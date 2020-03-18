В Иране 103-летняя женщина излечилась от коронавируса

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В Иране 103-летняя женщина полностью вылечилась от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

По данным СМИ, ее госпитализировали в городе Семнан около недели назад. Выписали пациентку 17 марта.

Уточняется, что она стала вторым в стране долгожителем, которому удалось излечиться от коронавируса. До нее выздоровел 91-летний мужчина из Кермана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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