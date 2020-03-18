Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

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Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.

«Обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы... по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома», — написал мэр.

Градоначальник отметил, что в первую очередь следует обратить внимание на женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что карантин в российских школах продлится до 12 апреля

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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