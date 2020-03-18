В российских тюрьмах и СИЗО ввели меры профилактики из‑за коронавируса
ФСИН России предпринимает все необходимые меры для защиты заключенных на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы находится под постоянным контролем. Организуется и реализуется комплекс профилактических, в том числе ограничительных мероприятий», — подчеркнули во ФСИН.
В ведомстве также указали, что все исправительные учреждения обеспечены лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
Ранее Сбербанк в рамках нового проекта начал привлекать к работе россиян, которых суды приговорили к исправительным работам.
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