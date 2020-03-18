Россиянка рассказала о карантине в Италии

Студентка из Екатеринбурга Алина Бушухина, проходящая обучение в университете Турина, поделилась тем, как проходит карантин в Италии. Об этом сообщает URA.RU.

По ее словам, жителям города запрещается выходить из дома. Исключение являются поход в аптеку или продуктовый магазин.

«Перед выходом из дома нужно заполнить специальную форму, в которой указано, кто ты, твой адрес и зачем вышел на улицу», — сказала девушка.

Она отметила, что в случае отсутствия подобного документа налагается штраф в размере €200.

Бушухина рассказала, что в настоящее время улицы Турина пустуют, из заведений открыты только супермаркеты и аптеки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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